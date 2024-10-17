Представлен 49-дюймовый монитор Philips 49B2U5300C

Компания Philips объявила о выпуске монитора 49B2U5300C, который основан на изогнутой 49-дюймовой матрице VA с разрешением 3840:1080 точек (формат DFHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1800R, кадровой частотой 60 Гц, контрастностью 3000:1, пиковой яркостью HDR 500 нит, временем отклика от серого к серому 4 мс, антибликовым покрытием, сертификацией DisplayHDR 400, одним интерфейсом DisplayPort 1.4, двумя портами HDMI 2.0, разъемом USB-C с альтернативным режимом DisplayPort Alt и обратной зарядкой мощностью 100 Вт, портом Ethernet, USB-концентратором, двумя динамиками, подставкой с возможностью отрегулировать вращение, угол наклона и высоту. Цена монитора и дата начала продаж пока не объявлены.