Представлен 4K-экран LG 32UN650-W

Компания LG представила 31,5-дюймовый монитор 32UN650-W, который получил плоскую IPS-панель с разрешением 4K UHD. Новинка характеризуется поддержкой HDR10, 95-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, заводской калибровкой, поддержкой AMD FreeSync для более плавной игры, подставкой, которая не только регулирует монитор по высоте и наклону, но и способна развернуть её в портретный режим, двумя интерфейсами HDMI, одним DisplayPort, 3,5-мм разъемом для наушников и стереодинамиками мощностью 5 Вт. Цена и дата начала продаж монитора пока не сообщаются.