Представлен 4K-экран LG 32UN650-W

Компания LG представила 31,5-дюймовый монитор 32UN650-W, который получил плоскую IPS-панель с разрешением 4K UHD. Новинка характеризуется поддержкой HDR10, 95-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, заводской калибровкой, поддержкой AMD FreeSync для более плавной игры, подставкой, которая не только регулирует монитор по высоте и наклону, но и способна развернуть её в портретный режим, двумя интерфейсами HDMI, одним DisplayPort, 3,5-мм разъемом для наушников и стереодинамиками мощностью 5 Вт. Цена и дата начала продаж монитора пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы LG 32UN650-W
Обзоры:
Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфон
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
Новости:
OnePlus OxygenOS на базе Android 11 получит новую оболочку

OnePlus анонсировала финальную версию OxygenOS на базе Android 11 для разработчиков. Компания внесла неск...
Oppo Flash Charge зарядит ваш смартфон за 20 минут

Производители мобильных устройств и аксессуаров ведут активные разработки по улучшению работоспособности ...
Российские Poco F2 Pro обновили до MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 российских пользователей Poco F2 P...
Обзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звукомОбзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звуком
Лучшие соковыжималки. SMEG CJF01 Лучшие соковыжималки. SMEG CJF01
Обзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумуляторомОбзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумулятором
Обзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбит/секОбзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбит/сек
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Объектив Panasonic S 20-60mm F/3.5-5.6 п...
Объектив Panasonic S 20-60mm F/3.5-5.6 пВ сети появились фотографии нового полнокадрового зум-объектива Panasonic S 20-60mm F/3.5-5.6 для байонет...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A91...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A91Стоит сказать, что выбрать ...
Появились изображения Samsung Galaxy Bud...
Появились изображения Samsung Galaxy BudВ сеть выложили изображения новых наушников Samsung Galaxy Buds Live. ...
Новое обновление для Star Wars Battlefro...
Новое обновление для Star Wars BattlefroНовое обновление для Star Wars Battlefront 2 теперь доступно для игры на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Об...
Google Pixel 4a анонсирован по цене 349 ...
Google Pixel 4a анонсирован по цене 349 После нескольких месяцев задержки из-за пандемии COVID-19, компания Google представила смартфон среднего ...
Qualcomm Snapdragon 875 готовится к рели...
Qualcomm Snapdragon 875 готовится к релиНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Qualcomm уже разраб...
AOC представила три монитора CQ34G2Z, CQ...
AOC представила три монитора CQ34G2Z, CQПредставленные монитор очень похожи по характеристикам, но отличаются по размерам, а монитор CQ29G2E осна...
Базовая версия Lenovo Legion получит 6 Г...
Базовая версия Lenovo Legion получит 6 ГКомпания Lenovo раскрыла некоторые подробности о геймерском смартфоне Lenovo Legion, официальная презента...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy A20...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy A20Производители смартфонов из года в год повышают стоимость на свою продукцию, тем самым вынуждая пользоват...
Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 получит 1...
Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 получит 1Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy Fold 2, выход которого ожидается в ...
Компания Intel выпустила новый процессор...
Компания Intel выпустила новый процессорКомпания синих (Intel) выпустила новый 10 ядерный процессор Core i9-10850K поддерживаемый сокет LGA 1200,...
Xiaomi Mi Smart Band 5 оценен в 3290 руб...
Xiaomi Mi Smart Band 5 оценен в 3290 рубКомпания Xiaomi объявила о скором начале российских продаж фитнес-браслета Mi Smart Band 5, который уже д...
Обзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесосОбзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесос
Обзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулерОбзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулер
Обзор Beats Powerbeats. Спортивные беспроводные наушники с работой до 15 часовОбзор Beats Powerbeats. Спортивные беспроводные наушники с работой до 15 часов
Обзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станцияОбзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станция
Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрациейОбзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor