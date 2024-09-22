Представлен 4K-монитор AOC U32U3D

Компания AOC пополнила ассортимент крупных мониторов моделью U32U3D, которая основана на 31,5-дюймовой Nano IPS-матрице с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой, максимальной яркостью 400 нит, статической контрастностью 1000:1, временем отклика 4 мс, глубиной цвета 10-бит, 100% покрытием цветового пространства sRGB и 98% охватом гаммы DCI-P3, подставкой подставку с функцией регулировки угла наклона, подъёма и поворота, настенным креплением VESA 100:100, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним разъемом DisplayPort 1.4 и двумя портами USB-C, один из которых может похвастаться обратной зарядкой мощностью 96 Вт, а второй – 15 Вт. Монитор оценен на дебютном китайском рынке в 540 долларов.