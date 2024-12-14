Представлен 4K-монитор BenQ EW2790U

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью BenQ EW2790U, которая обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 520 долларов. Новинку оснастили 27-дюймовой матрицей с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), пиковой яркостью 400 нит, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 99% охватом цветового пространства sRGB, глубиной цвета 10 бит, сертификацией VESA Display HDR400, временем отклика 5 мс (GtG), кадровой частотой 60 Гц, сертификацией TÜV Rheinland, двумя 5-Вт динамиками, тремя интерфейсами HDMI 2.0, портом USB Type-C с функцией 65-Вт зарядки других устройств и тремя разъемами USB-A.