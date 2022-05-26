Представлен 4K-монитор Dell P3223QE

Компания Dell представила монитор P3223QE, который получил 31,5-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется контрастностью 1000:1, яркостью 350 кд/м2, 99% охватом цветовой палитры sRGB, временем отклика 5 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, разъемом USB Type-C с функцией подачи энергии мощностью до 90 Вт, интерфейсами HDMI и DisplayPort 1.4, USB-концентратором USB, гнездом для сетевого кабеля, гибко регулируемой подставкой с корректировкой углов наклона и поворота, высоты и возможностью изменить ориентацию на вертикальную, а также технологией Comfort View Plus для заботы о глазах пользователей. Цена монитора составляет 680 долларов. Дата начала продаж пока не раскрывается.

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