Представлен 4K-монитор HKC T2751U

Сетевые источники сообщают о выходе в Китае недорогого монитора для создателей контента, который называется HKC T2751U. Цена новинки составляет 1200 юаней или примерно 165 долларов. Монитор характеризуется 27-дюймовой матрицей IPS с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K UHD), максимальной яркостью 300 нит, кадровой частотой 60 Гц, динамической контрастностью 20 000 000:1, 100% охватом цветового пространства sRGB, 90% NTSC, 95% Adobe RGB и 95% DCI-P3, подставкой с функцией подъема, поворота, наклона и вращения, настенным креплением VESA, разъемом USB-C с возможностью подзарядки других устройств мощностью до 65 Вт, а также портами DP 1.4 и HDMI.