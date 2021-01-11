Представлен 4K монитор LG 27GP950 UltraGear с частотой 160 Гц

LG представила на CES 2021 новый игровой монитор 27GP950 UltraGear. Модель предлагает 27-дюймовую панель с Nano IPS и поддержкой VESA DisplayHDR 600. Разрешение монитора составляет 4K (3840x2160), время отклика 1 мс, а частота обновления в разгоне составляет 160 Гц .

Монитор оснащен портом HDMI 2.1, это позволит подключить консоль нового поколения PlayStation 5 или Xbox Series X/S и получать удовольствие от игры в 4K 120 Гц. На данный момент информации о мониторе очень мало. Ожидается, что новинка будет совместима с AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC. LG 27GP950 UltraGear имеет регулируемую подставку с подсветкой.