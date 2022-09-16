Представлен 4K-монитор LG UltraFine 27UQ850-W

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью UltraFine 27UQ850-W, которая получила 27-дюймовую Nano IPS Black-панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется 98-% охватом цветовой палитры DCI-P3, воспроизведением 1,07 млрд оттенков, временем отклика GtG в 5 мс, сертификатом DisplayHDR 400, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 2000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой FreeSync для более плавной картинки, технологией Black Stabilizer для лучшего отображения темных участков, системой Dynamic Action Sync для минимизации входной задержки, двумя разъемами HDMI и одним DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъемом, концентратором USB 3.0, портом USB Type-C с функцией подачи до 90 Вт энергии, аудиосистемой Maxx Audio с двумя 5-Вт динамиками и подставкой с возможностью перевода в портретный режим. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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