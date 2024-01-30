Представлен 4K-монитор Philips 27E2F7903/27

Бренд Philips представил монитор Philips 27E2F7903/27, который основан на 27-дюймовой IPS Black-матрице с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 4 мс (GtG), контрастностью 2000:1, значением delta-E<2, яркостью 400 нит, 98,5% покрытием цветового пространства DCI-P3, 132,5% sRGB и 108,6% Adobe RGB, 10-битной глубиной цвета (8 бит + FRC ), сертификацией DisplayHDR 400, двумя 5-Вт динамиками, подставкой с возможностью отрегулировать угол наклона и поворота, креплением VESA 100:100 мм, разъемами HDMI 2.0, DP 1.4, Thunderbolt 4 и USB-C c функцией зарядки других устройств мощностью до 96 Вт. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.