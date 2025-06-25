Представлен 4K-проектор Dangbei MP1 Max

Компания Dangbei пополнила ассортимент проекторов моделью MP1 Max, которая может похвастаться разрешением 3840:2160 точек. Новинка также характеризуется 0,47-дюймовым DLP-чипом, гибридным источником света Triple Laser + LED с максимальной яркостью 3100 ISO люмен, 110-процентным покрытием цветового пространства BT.2020, точностью цветопередачи ΔE<1, поддержкой HDR10+, HDR10 и HLG, автофокусировкой, коррекцией трапецеидальных искажений, адаптацией дисплея, обходом препятствий, регулировкой яркости и защитой глаз, выводом изображения диагональю от 40 до 300 дюймов на дистанции 8 метров с проекционным отношением 1,2:1, поддержкой технологий MEMC и 3D-форматов, предустановленной Google TV, процессором с ядрами ARM Cortex-A55 и графикой Mali-G52, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, двумя 12-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Virtual:X и DTS-HD, интерфейсами HDMI 2.1 (с eARC) и USB 2.0, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Цена проектора составляет 2000 долларов.

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