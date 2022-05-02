Представлен 4K-телевизор Sony Bravia X75K

Компания Sony пополнила ассортимент телевизоров моделью Bravia X75K 4K, которая вышла в версиях с диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов. Новинка характеризуется разрешением 2160:3840 пикселей, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, технологии Live Color для насыщенного реалистичного цвета, Motionflow XR для плавности и чёткости картинки в динамичных сценах, X-Reality PRO для масштабирования разрешений 2K и 1080p до 4K, динамиками Bass Reflex с поддержкой Dolby Audio и Clear Phase для, фирменной платформой 4K Processor X1, 16 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android TV, возможностью использовать телевизор как умную колонку, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, тремя интерфейсами HDMI, двумя USB и портом Ethernet. Цена младшей версии составляет 730 долларов.

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