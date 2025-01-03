Представлен 500-Гц монитор ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG

Тайваньский производитель ASUS пополнил ассортимент геймерских мониторов моделью киберспортивного уровня ROG Strix OLED XG27AQDPG. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей QD-OLED с разрешением 1440p, кадровой частотой 500 Гц, временем отклика 0,03 мс, глубиной цвета 10 бит, 99-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой технологии ROG OLED Care Pro с датчиком Neo Proximity для измерения расстояния пользователя до экрана, технологией ROG OLED Anti-Flicker 2.0, интерфейсами DisplayPort 1.4 с Display Stream Compression (DSC) и HDMI 2.1, а также трёхлетней гарантией. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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