Представлен 500-Гц монитор Dell Alienware 500Hz Gaming Monitor

Компания Dell пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Alienware 500Hz Gaming Monitor, название которой говорит само за себя. Здесь используется 24,5-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD и частотой обновления изображения 500 Гц. Правда, данная кадровая частота достигается через разгон (стандартная составляет 480 Гц) и только через интерфейс DisplayPort, а через HDMI частота равна 240 Гц.

Новинка также характеризуется яркостью в 400 кд/м2, временем отклика в 0,5 мс (типичное равно 1 мс), двумя разъемами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, четырьмя портами USB 3.2, поддержкой технологий NVIDIA Reflex Latency Analyzer и G-Sync, датчиком освещённости и 99% охватом цветовом цветовой палитры sRGB. Монитор станет доступен для покупки в первом квартале года, но его цена пока не раскрывается.