Представлен 520-Гц монитор ASRock PG27FFX2A

Компания ASRock пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями PG27FFX2A и PG27FFX1B, которые основаны на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 520 Гц, пиковой яркостью 400 нит, временем отклика 1 мс (GtG), глубиной цвета 8 бит, 94% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 123% охватом цветовой гаммы sRGB, сертификацией VESA DisplayHDR 400, поддержкой AMD FreeSync Premium, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, портами USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-B, 3,5-мм гнездом для наушников, 2-Вт динамиками и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7. Отличаются мониторы только подставками. В модели ASRock PG27FFX1B при помощи подставки можно регулировать высоту, поворот и угол наклона, а в PG27FFX2A только угол наклона. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

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