Представлен 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV EA70 2022

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров линейки Mi TV EA 2022 моделью с 70-дюймовым экраном. Новинка характеризуется полностью металлическим корпусом с тонкой 2-мм рамкой, стереодинамиками, четырехъядерной однокристальной системой, предустановленной операционной MIUI for TV 3.0, 1,5 ГБ ОЗУ, 8 ГБ встроенной памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также массивом микрофонов для управления голосом и фирменным помощником Xiao AI. Телевизор появится в продаже 31 декабря по цене в 520 долларов. Ранее была представлена 4K-модель с диагональю 75 дюймов.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV EA70 2022
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