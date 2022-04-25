Представлен 75-Гц монитор ASUS VP229HV Eye Care

Компания ASUS представила монитор Eye Care VP229HV, который получил небольшую 21,5-дюймовую IPS-матрицу с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, временем отклика MPRT 1 мс, кадровой частотой 75 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавного геймплея, технологиями TÜV Flicker-free и TÜV Low Blue Light для заботы о глазах пользователями, 2-Вт стереофоническими динамиками, двумя разъемами HDMI 1.4, 3,5-мм разъемом для наушников и подставкой с возможностью регулировки угла наклона. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.