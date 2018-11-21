Представлен 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров Mi TV, в котором уже есть модели на 32, 50, 55 и 65 дюймов, новой моделью. Ее диагональ составляет 75 дюймов. Xiaomi Mi TV 4S характеризуется ЖК-дисплеем с разрешением 4К, поддержкой расширенного динамического диапазона, корпусом из алюминиевого сплава, 64-битной четырехъядерной платформой, 2 оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, модулями Wi-Fi, Bluetooth, а также поддержкой DTS-HD и Dolby. Управлять телевизором можно при помощи голосового помощника, а в качестве операционной системы здесь используется PatchWall OS. Новинка появится в продаже 23 ноября по цене 1150 долларов.