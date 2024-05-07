Представлен 85-дюймовый телевизор Skyworth Max85 2024

Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров моделью Max85 2024, которая основана на 85-дюймовой матрице с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 1000 нит, глубиной цвета 10 бит, 96-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, акустической системой формата 2.1 мощностью до 130 Вт, портами HDMI 2.1, USB-A 3.0, USB-A 2.0, RJ45 и AV, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и NFC. Цена телевизора на домашнем для производителя китайском рынке составляет 815 долларов.

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