Представлен 85-дюймовый телевизор TCL T7G Max

Компания TCL пополнила ассортимент крупных телевизоров моделью TCL T7G Max, которая получила 85-дюймовую панель с разрешением 4K, углом обзора 178 градусов, кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью в HDR 1100 нит, показателем динамической контрастности 11000000:1, 96-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, однокристальной системой Lingyao M2, процессором для улучшения качества картинки TCL TXR, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 50-Вт акустической системой формата 2.1 с 20-Вт сабфувером и поддержкой Dolby Atmos, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, а также портами USB 3.0 и USB 2.0. Цена телевизора составляет 905 долларов.

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