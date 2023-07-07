Представлен 86-дюймовый ТВ Huawei Smart Screen S3 Pro

Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров 86-дюймовой моделью Smart Screen S3 Pro, которая появится в продаже 10 июля по цене в 1660 долларов. Новинка характеризуется разрешением 4К, частотой обновления 120 Гц или 240 Гц в игровом режиме, 92% охватом цветовой палитры DCI-P3, четырехъядерной однокристальной системой, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ, тремя интерфейсами HDMI 2.1, акустической системой с двумя широкополосными и двумя низкочастотными динамиками, веб-камерой с разрешением Full HD, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и возможностью передачи изображения со смартфона беспроводным способом с кадровой частотой 60 к/с и задержкой 80 мс.