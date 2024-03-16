Представлен 98-дюймовый телевизор Hisense U7N

Телевизоры характеризуются панелями с подсветкой Mini LED, разрешением 4K, 576 зонами подсветки у трех младших моделей и 4032 зонами у 98-дюймовой версии, частотой обновления изображения 144 Гц, максимальной яркостью 1300 нит, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологии Dolby Vision IQ, сертификацией IMAX Enhanced, 77-Вт акустической системой с поддержкой Dolby Atmos, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также портами HDMI 2.1.