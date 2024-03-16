Представлен 98-дюймовый телевизор Hisense U7N

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров линейкой U7N, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. На местном для производителя китайском рынке новинки оценены в 1250, 1805, 2360 и 3890 долларов соответственно.

Телевизоры характеризуются панелями с подсветкой Mini LED, разрешением 4K, 576 зонами подсветки у трех младших моделей и 4032 зонами у 98-дюймовой версии, частотой обновления изображения 144 Гц, максимальной яркостью 1300 нит, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологии Dolby Vision IQ, сертификацией IMAX Enhanced, 77-Вт акустической системой с поддержкой Dolby Atmos, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также портами HDMI 2.1.
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