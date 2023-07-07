Представлен 98-дюймовый телевизор Sony BRAVIA BZ50L

Компания Sony пополнила ассортимент профессиональных дисплеев BRAVIA моделью BZ50L, которая ориентирована на коммерческий сегмент. Новинка характеризуется 98-дюймовой матрицей с разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 780 нит, поддержкой технологий HDR10, HLG, Dolby Vision и XR Triluminous Pro, 95-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, чипом Cognitive Processor XR, 32 ГБ флеш-памяти, четырьмя нижними и боковыми задними динамиками суммарной мощностью 40 Вт, предустановленной ОС Android с Chromecast и AirPlay, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, четырьмя интерфейсами HDMI, двумя разъемами USB, одним портом Ethernet, мини-разъемом и цифровым аудиогнездом.