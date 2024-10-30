Представлен Apple Mac mini на базе M4 и M4 Pro

Компания Apple пополнила ассортимент компактных ПК новым поколением модели Mac mini, которая может похвастаться уменьшенными габаритами (127:127 мм вместо 197:197 мм у прошлого поколения). Новинку также оснастили фирменным процессором M4 с 10-ядерным CPU и 10-ядерным GPU, чипом M4 Pro с 12 и 16 ядрами соответственно и M4 Pro с 14 процессорными ядрами и 20 графическими ядрами, от 16 до 64 ГБ оперативной памяти, пятью портами USB-C, из которых два USB 3.0 расположены спереди и три Thunderbolt 4.0/5.0 сзади, интерфейсом HDMI и портом LAN Ethernet (10 Гб/с). Конфигурация с M4 оценена от 600 долларов, а версии на M4 Pro обойдутся от 1400 долларов.

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