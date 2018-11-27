Представлен Hi-Fi плеер DIGMA Z4

DIGMA Z4 – это Hi-Fi плеер с широкой функциональностью и высоким качеством воспроизведения. Установленный в плеер аудио процессор ATJ2127 от Actions Semiconductor обладает встроенным аудио декодером для высококачественного звука.

Плеер поддерживает воспроизведения музыки как в традиционных форматах MP3, WAV, OGG, AAC, M4A, APE, так и с lossless форматом FLAC, который отличается нулевой потерей качества звука. Отдельно оценят плеер любители аудио-книг – плеер запоминает последнее место воспроизведения. Есть функция быстрой перемотки. и быструю перемотку. В плеере уже установлен накопитель на 16 ГБ, что хватит на более чем 2500 песен. При желании ёмкость можно расширить при помощи карт памяти стандарта MicroSD до 32 ГБ. В комплекте с устройством идут проводные наушники. Также комплектация содержит USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.