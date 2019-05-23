Представлен Яндекс.Модуль

Состоялся официальный анонс нового медиаплеера под названием Яндекс.Модуль. Это устройство можно подключать к вашему телевизору и получать более расширенный набор функций и возможностей. Например, устройство поддерживает голосовой ассистент Алиса и вы можете давать разного рода команды для управления своим телевизором. Более того, вы сможете слушать музыку через фирменный сервис, смотреть фильмы на Кинопоиске и все в таком духе. Вариантов использования данной приставки очень много и если вы хотите получить максимум удовольствия от использования своего телевизора, то стоит присмотреться к данной новинке — она стоит своих денег. Кстати, продажи уже начались и всего за 1990 рублей вы получаете стильное классное решение.