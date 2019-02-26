Представлен Lenovo ThinkPad X390 Yoga

Мы привыкли к тому, что профессионалы используют в своей работе исключительно ноутбуки компании Apple, хотя на деле все совсем не так. Дело в том, что некоторые задачи требуют от пользователя операционную систему Windows и запускать ее через софт на яблочном ноутбуке иногда крайне неудобно. Специально для таких пользователей был представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X390 Yoga, который выглядит очень стильно и дает возможность пользоваться всем необходимым софтом, получать от него массу комфорта и продуктивно решать задачи. Для определенного сегмента пользователей это настоящий подарок, ведь ноутбук и правда очень привлекательно выглядит и начинка у него производительная, проблем с запуском программ точно не должно быть.