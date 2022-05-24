Представлен OLED-монитор ASUS ProArt PA27DCE

Компания ASUS представила на выставке Computex 2022 профессиональный монитор ProArt PA27DCE, который получил 27-дюймовую матрицу на органических светодиодах (OLED). Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, 10-битным воспроизведением цвета, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, контрастностью 1 000 000:1, временем отклика 0,1 мс и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR. Остальные параметры и цену объявят позже. Напомним, что серия мониторов ProArt предназначена для профессионалов в области создания контента, дизайна, анимации, фотографии и пр. Предполагается, что выход монитора состоится во второй половине года.

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