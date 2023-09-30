Представлен OLED-телевизор Sony A75L

Компания Sony пополнила ассортимент телевизоров моделью A75L, в которую вошли варианты с диагональю 55 и 65 дюймов. Новинка характеризуется OLED-матрицей производства LG Display с разрешением 4K, частотой обновления изображения 120 Гц, поддержкой HDR10, HLG и Dolby Vision, когнитивным процессором Sony XR, звуковой системой Sony Acoustic Surface Audio, интерфейсами HDMI 2.1, поддержкой переменной частоты обновления (VRR), автоматическим режимом малой задержки (ALLM) и предустановленной операционной системой Google TV. Версия на 55-дюймов уже доступна для покупки в США по рекомендованной цене в 1600 долларов, а 65-дюймовый вариант выйдет позже по цене в 2000 долларов.

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