Представлен OPPO A9 с большим экраном и объемной батареей

OPPO готовит к выпуску новый мобильный телефон последней серии A. OPPO A9 имеет 6,53-дюймовый дисплей FHD + с каплевидным вырезом и соотношением сторон 19,5: 9, что дает 90,7% фронтальной поверхности. Сердцем служит Helio P70, в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и встроенной 128 ГБ встроенной памяти.

Новинка получила двойную основную камеру разрешением 16 + 2 Мп и 16 Мп селфи-камеру. Питается устройство от аккумулятора емкостью 4020 мАч. OPPO A9 будет доступен в зеленом, белом и фиолетовом за $ 267.