Представлен ПК-корпус Aerocool Graphite ARGB

Компания Aerocool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Graphite ARGB, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка характеризуется слотами расширения по схеме 7+3 (допускается вертикальная установка видеокарты, занимающей три слота расширения), поддержкой материнских плат типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX, графических ускорителей длиной до 348 мм, до двух 3,5- и до четырех 2,5-дюймовых накопителей, поддержкой жидкостной системы охлаждения с фронтальным радиатором до 360 мм, процессорного кулера высотой до 180 мм. Также отметим сетчатую переднюю панель, боковую стенку из закалённого стекла, три 140-мм комплектных вентилятора с адресуемой многоцветной подсветкой, размеры 230:460:406 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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