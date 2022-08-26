Представлен ПК-корпус Aerocool Skribble

Компания Aerocool пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Skribble, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка формата Mid Tower характеризуется слотами расширения по схеме 7+2 с возможностью вертикальной установки видеокарты длиной до 362 мм, системной платы типоразмера ATX, Micro-ATX и mini-ITX, до двух 3,5- и до пяти 2,5-дюймовых накопителей, до шести 120-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм и процессорного охладителя высотой до 167 мм. Также отметим боковую и переднюю панели из закалённого стекла, на которых можно рисовать с помощью специального маркера, адресуемую подсветку ARGB и комплектный 120-мм ARGB-вентилятор. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.