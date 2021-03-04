Представлен ПК-корпус Antec Dark Cube

Компания Antec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Dark Cube, который подойдет для создания компактной игровой системы. Новинка характеризуется четырьмя слотами расширения в верху корпуса, поддержкой системных плат Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарт длиной до 330 мм, одного 3,5- и одного 2,5-дюймового накопителя, а также жидкостной системы охлаждения с передним радиатором на 240 мм и задним на 120 мм.

Также отметим две версии передними панелями из закаленного стекла или сетки, боковую панель из закаленного стекла, многоцветную RGB-подсветку, каркас из алюминиевого сплава и возможность выдвинуть внутреннюю секцию для более простого обслуживания корпуса. Цена корпуса составляет 210 евро.