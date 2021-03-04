Представлен ПК-корпус Antec Dark Cube

Компания Antec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Dark Cube, который подойдет для создания компактной игровой системы. Новинка характеризуется четырьмя слотами расширения в верху корпуса, поддержкой системных плат Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарт длиной до 330 мм, одного 3,5- и одного 2,5-дюймового накопителя, а также жидкостной системы охлаждения с передним радиатором на 240 мм и задним на 120 мм.

Также отметим две версии передними панелями из закаленного стекла или сетки, боковую панель из закаленного стекла, многоцветную RGB-подсветку, каркас из алюминиевого сплава и возможность выдвинуть внутреннюю секцию для более простого обслуживания корпуса. Цена корпуса составляет 210 евро.

Комментарии и отзывы Antec Dark Cube
Обзоры:
Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборокОбзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборок
Лучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini BlackЛучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini Black
Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкойОбзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой
Новости:
Компактный корпус SSUPD Meshlicious оценен в $130

Принадлежащий компании Lian Li бренд SSUPD пополнил ассортимент компактных корпусов моделью Meshlicious, ...
Представлен ПК-корпус Thermaltake V150 TG ARGB Breeze

Компания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделью V150 TG ARGB Breeze, которая ориентирована на...
Zalman представила корпуса серии Z8

Zalman представила три корпуса серии Z8, в которую вошли Z8, Z8 MS и Z8 TG. Корпуса в целом схожи за искл...
Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкойОбзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC. Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC. Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Лучший фен. Philips HP8233 ThermoProtect IonicЛучший фен. Philips HP8233 ThermoProtect Ionic
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключениемОбзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключением
Обзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby AtmosОбзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby Atmos
Смартфон OnePlus 9 получит аккумулятор е...
Смартфон OnePlus 9 получит аккумулятор еНовый смартфон серии OnePlus 9 будет представлен в нескольких версиях разной ценовой категории для более ...
Lenovo K13, Moto E7i Power и Moto E6i по...
Lenovo K13, Moto E7i Power и Moto E6i поBluetooth SIG сертифицировал новую модель смартфона под названием Moto E6i вместе с двумя другими телефон...
Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ показал...
Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ показалОдин из заслуживающих доверия инсайдеров опубликовал на Slashleaks качественные изображения флагманских с...
Lenovo представила видеокарты Radeon RX ...
Lenovo представила видеокарты Radeon RX На рынке производителей видеокарт появился еще один игрок - Lenovo. Компания Lenovo представила две модел...
EMTEK представила видеокарту GeForce RTX...
EMTEK представила видеокарту GeForce RTXЮжнокорейская компания EMTEK представила видеокарту GeForce RTX 3090 Blower Edition. Видеокарта выполнена...
SK Hynix анонсировала 176-слойный чип фл...
SK Hynix анонсировала 176-слойный чип флSK Hynix анонсировала 176-слойный чип флэш-памяти NAND. Особенностью новых чипов является новая конструкц...
Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест транс...
Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансОдним из официальных аксессуаров для Sony PlayStation 5 стала новая Sony HD-Камера, предлагающая возможно...
Biostar представила новую серию материнс...
Biostar представила новую серию материнсBiostar представила новую серию материнских плат Z590 VALKYRIE. Платы созданы под новейшие процессоры In...
Apacer AC732 - противоударный внешний на...
Apacer AC732 - противоударный внешний наКомпания Apacer представила внешний жесткий диск AC732. Устройство выполнено в черном дизайне и в противо...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит слот дл...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит слот длИзвестный инсайдер Роланд Квандт раскрыл любопытную особенность топового смартфона Samsung Galaxy S21 Ult...
Airpods Max Golden от Caviar продаются в...
Airpods Max Golden от Caviar продаются вCaviar представила специальную версию беспроводных наушников Apple AirPods Max. Эксклюзивные версии предс...
Huawei MateBook X Pro 2021 вышел в Китае...
Huawei MateBook X Pro 2021 вышел в КитаеКомпания Huawei дала старт китайским продажам ноутбука MateBook X Pro 2021, который был представлен неско...
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC. Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC. Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Обзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-FiОбзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-Fi
Обзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесосОбзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесос
Обзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритмаОбзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритма
Обзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигналаОбзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигнала
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor