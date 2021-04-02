Представлен ПК-корпус Antec P7 Neo

Компания Antec пополнила ассортимент корпусов моделью P7 Neo, который предназначен для создания тихой игровой системы. Новинка формата Mid Tower характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, видеокарт длиной до 350 мм, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 280 мм, процессорного охладителя высотой до 165 мм, блока питания длиной до 170 мм, одного 5,25-дюймового устройства, двух 3,5/2,5- и еще двух 2,5-дюймовых накопителей. Также отметим боковые стенки со звукопоглощающим материалом, сетчатые области на передней панели, размеры 440:219:480 мм, массу 5,7 кг, три комплектных 120-мм вентилятора, два интерфейса USB 3.0 и набор аудиогнезд. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.