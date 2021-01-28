Представлен ПК-корпус Chieftec CI-02B-OP

Компания Chieftec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CI-02B-OP, который поддерживает материнские платы типоразмера mini-ITX и mATX. Новинка характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой одного 5,25-, до трех 3,5- и трех 2,5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной до 320 мм, процессорного кулера высотой до 160 мм, блока питания длиной до 160 мм, до трех 120-мм и до двух 140-мм вентиляторов. Также отметим габариты 390:265:295 мм, стальной прокат толщиной 0,7 мм, массу 4,3 кг, два интерфейса USB 3.1 Gen1 и стандартные аудиоразъемы. Цена и дата начала продаж Chieftec CI-02B-OP пока не сообщаются.

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