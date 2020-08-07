Представлен ПК-корпус Chieftec CW-01B-OP

Компания Chieftec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CW-01B-OP, которая ориентирована на создание мощной рабочей станции. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера mini-ITX, microATX или ATX, видеокарт длиной до 280 мм или до 410 мм (с убранной средней корзиной), процессорного кулера высотой до 165 мм, трех 5,25- и одного 3,5-дюймового накопителей, а также еще семь 2,5- или 3,5-дюймовых устройств для хранения данных, шести 120 мм и трех 140-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм. Также отметим габариты 490:210:471 мм, панели толщиной 0,7 мм и массу 6,8 кг. Цена корпуса будет объявлена позже.