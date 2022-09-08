Представлен ПК-корпус Chieftec Elox AS-01B-OP

Компания Chieftec пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Elox AS-01B-OP, которая предназначена для создания тихой игровой системы. Низкий уровень шума достигает благодаря стенкам со звукопоглощающим материалом.

Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, двух 2,5- и двух 3,5-дюймовых накопителей, видеокарты длиной до 320 мм, до трех 120-мм или двух 140-мм вентиляторов спереди, двух 120/140-мм сверху и одного 120-мм сзади, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм и процессорного охладителя высотой до 170 мм. Также отметим два интерфейса USB 3.2 Gen 1, один USB 2.0, стандартные аудиогнёзда, размеры 405:212:462 мм и массу 4,29 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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