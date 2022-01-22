Представлен ПК-корпус Cooler Master MasterBox 500

Компания Cooler Master представила компьютерный корпус MasterBox 500, который предназначен для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат mini-ITX, microATX, ATX или E-ATX, видеокарт длиной до 410 мм, процессорного кулера высотой до 165 мм, блока питания длиной до 180 мм (без корзины для накопителей – до 295 мм), двух 3,5 или 2,5-дюймовых накопителей в корзине, до четырех 2,5-дюймовых средств для хранения данных в отсеке системной платы и жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм.

Также отметим габариты 505:209:499 мм, два комплектных 120-мм вентилятора с RGB-подсветкой, съемную верхнюю панель, боковую стенку из закаленного стекла, два интерфейса USB-A портов USB 3.2 Gen1, комбинированное аудиогнездо, клавишу для управления подсветкой и концентратор с пятью портами ARGB и четырьми ШИМ. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Cooler Master MasterBox 500
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