Представлен ПК-корпус Cooler Master MasterBox 540

Компания Cooler Master пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MasterBox 540, который ориентирован на создание игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX или E-ATX, видеокарт длиной до 410 мм, двух 3,5- и четырех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, процессорной системы охлаждения высотой до 165 мм и блока питания длиной до 180 мм. Также отметим боковую панель из закаленного стекла, фронтальную панель с адресуемой подсветкой ARGB, два разъема USB 3.2 Gen1 Type-A, набор аудиогнезд и порт USB 3.2 Gen2 Type-C. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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