Представлен ПК-корпус Corsair iCUE 5000D RGB Hydro X Edition

Компания Corsair пополнила ассортимент корпусов формата Mid-Tower моделью iCUE 5000D RGB Hydro X Edition, которая ориентирована на создание стильной игровой системы. Новинка характеризуется девятью слотами расширения с возможностью вертикального расположения видеокарты длиной до 420 мм, поддержкой системных плат типоразмера АТХ, двух 3,5-и четырех 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 225 мм, процессорного охладителя высотой до 170 мм, до семи 120-мм вентиляторов и СЖО с радиатором от 120 до 360 мм. Также отметим боковую панель из закалённого стекла, размеры 520:245:520 мм, комплектный модуль Hydro X Series XD7 RGB 360 мм с резервуаром и помпой, два разъема USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C. Цена корпуса составляет 350 долларов.

Комментарии и отзывы Corsair iCUE 5000D RGB Hydro X Edition
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