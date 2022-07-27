Представлен ПК-корпус DeepCool CH510

Компания DeepCool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CH510, которая предназначена для создания игрового ПК в строгом стиле. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, видеокарт длиной до 380 мм, двух 3,5/2,5- и одного 2,5-дюймового накопителя, процессорного охладителя высотой до 175 мм, до девяти 120-мм или до пяти 140-мм вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм.

Также отметим черную и белую расцветки, стеклянную левую стенку, перфорированную верхнюю панель, размеры 435:230:471 мм, массу 7,2 кг, два разъема USB 3.0 и 3,5-мм гнездо. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.