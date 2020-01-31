Представлен ПК-корпус DeepCool Matrexx 55 Mesh 4F

Компания DeepCool пополнила ассортимент корпусом новой версией модели Matrexx 55, которая называется Matrexx 55 Mesh 4F. Новинка характеризуется передней панелью из сетки и боковой панелью из стекла, четырьмя комплектными 120-мм вентиляторами, поддержкой плат формата до E-ATX, до семи карт расширения длиной до 370 мм, блока питания длиной до 170 мм, двух 3,5 или 2,5-дюймовых и еще четырех 2,5-дюймовых накопителей, а также процессорного кулера высотой до 168 мм. Цена и дата начала продаж корпуса пока не сообщается.