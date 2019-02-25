Представлен ПК корпус Enermax Makashi MK50

Тайваньская компания Enermax пополнила ассортимент корпусов моделью Makashi MK50, которая рассчитана на создание игровой системы. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ATX, семью посадочными местами для карт расширения, возможностью установить два накопителя в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и ещё четыре 2,5-дюймовый устройства, видеокарту длиной до 410 мм, блок питания длиной до 200 мм, до восьми 120-мм вентиляторов, жидкостную СО с двумя 360-мм радиаторами, а также процессорный кулер высотой до 160 мм. Также отметим многоцветную подсветку в виде RGB-полосы, боковую стенку из закалённого стекла, гнёзда для наушников и микрофона, порт USB 3.0 и два разъёма USB 2.0.