Представлен ПК-корпус Fractal Design Define 7

Компания Fractal Design пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Define 7, которая может похвастаться передней панелью на шарнире с магнитной защелкой и полностью съемной верхней панелью. Новинка характеризуется габаритами 547:240:475, тремя комплектными вентиляторами Dynamic X2 GP-14, поддержкой материнских плат mini-ITX, microATX, ATX и E-ATX длиной до 285 мм, видеокарт длиной до 315-491 мм в зависимости от размещения других компонентов, блока питания длиной до 250 мм, процессорного кулера высотой до 185 мм, до четырнадцати 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей, до девяти 120-мм или 140-мм вентиляторов, СЖО с радиатором до 360 мм спереди, до 420 мм сверху, до 280 мм снизу и 120 мм сзади. Цена корпуса в зависимости от версии составит 160 или 170 долларов.