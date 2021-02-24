Представлен ПК-корпус Fractal Design Meshify 2 Compact

Компания Fractal Design пополнила ассортимент корпусов моделью Meshify 2 Compact, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системной платы типоразмера ATX, Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарт длиной до 360 мм, двух 3,5/2,5- и четырех 2,5-дюймовых накопителей, до семи вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм и процессорного охладителя высотой до 169 мм.

Также отметим один разъём USB 3.1 Gen2 Type-C и дваUSB 3.0, размеры 424:210:475 мм, переднюю панель с сетчатой конструкцией, нейлоновым фильтром, версиями Meshify 2 Compact с обычной боковой панелью, Meshify 2 Compact Dark Tempered Glass и Meshify 2 Compact Light Tempered Glass с боковой стенкой из стекла, а также Meshify 2 Compact Clear Tempered Glass в белой расцветке. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

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