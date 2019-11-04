Представлен ПК-корпус In Win 925

Компания In Win пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью 925, которая впервые была показана еще на выставке Computex 2019. Новинка характеризуется размером Full Tower, 4-мм матовым алюминием, боковыми панелями из закаленного стекла, многоцветной ARGB-подсветкой, возможностью установить системные платы E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, восьми карт расширения, видеокарты длиной до 420 мм, четыре 3,5-дюймовых и три 2,5-дюймовых накопителей, процессорный кулер высотой до 200 мм, девять 120-мм вентиляторов или жидкостное охлаждение с радиаторами формата до 360 мм, гнёздами для наушников и микрофона, двумя портами USB 3.0 и одним USB Type-C. Размеры корпуса равны 570:280:608 мм, а масса – 17,8 кг.