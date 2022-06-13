Представлен ПК-корпус Jonsbo VR4

Компания Jonsbo пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделями VR4 White и VR4 Black, которые отличаются только расцветками. Новинки характеризуются семью слотами для карт расширения, поддержкой материнской платы типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарты длиной до 345 мм, одного 3,5- одного 3,5/2,5 и еще одного 2,5-дюймового накопителя, процессорного кулера высотой до 167 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, до трех 120-мм или двух 120-мм вентиляторов спереди и одного 120-мм сзади. Также отметим сетчатую боковую и фронтальную панели, размеры 398:216:440 мм, один разъем USB Type-C и один USB 3.0 Type-A. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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