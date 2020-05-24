Представлен ПК-корпус Lian Li O11 Dynamic Space Gray Special Edition

Компания Lian Li и сообщество PC Master Race представили коллекционный корпус O11 Dynamic Space Gray Special Edition, который выйдет тиражом всего в 2000 экземпляров. Данная модель характеризуется восемью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера mini-ITX, microATX, ATX или E-ATX, двух 3,5- и четырех 2,5-дюймовых накопителей , видеокарт длиной до 420 мм и высотой до 159 мм, двух блоков питания длиной до 255 мм, процессорного кулера высотой до 155 мм, до девяти 120-мм вентиляторов и системы жидкостного охлаждения с радиаторами длиной до 360 мм. Также отметим вентиляционные отверстия с воздушными фильтрами, боковую панель из закаленного стекла, два разъема USB-A (USB 3.0) и один USB-C (USB 3.1). Габариты корпуса равны 272:446:445 мм, а цена – 160 долларам.

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