Представлен ПК-корпус Montech Sky One Lite

Компания Montech пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Sky One Lite, которая получила черную и белую расцветки. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера ATX, Micro ATX и Mini ITX, двух 3,5/2,5- и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиаторами диаметром до 360 мм, графических ускорителей длиной до 350 мм и процессорного охладителя высотой до 170 мм.

Также отметим размеры 416:220:490 мм и массу 6,58 кг, сетчатую переднюю панель, три комплектных 120-мм вентилятора, полосу многоцветной адресуемой ARGB-подсветки с 18 светодиодами, разъемом USB Type-C, двумя портами USB 3.0 и стандартными аудиогнездами. Цена корпуса составляет 70 долларов.

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