Представлен ПК-корпус SilverStone SETA A2

Компания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью SETA A2, которая относится к типоразмеру Mid Tower. Новинка характеризуется перфорированной алюминиевой передней панелью, поддержкой системных плат от Mini-ITX до SSI-CEB, поддерживает графического адаптера длиной до 438 мм, процессорного охладителя высотой до 190 мм, блока питания длиной до 220 мм, съёмной корзиной с восемью разъемами для жестких дисков или твердотельных накопителей, двумя дополнительными слотами для двух 3,5-дюймовых или четырех 2,5-дюймовых накопителей, четырьмя отдельными слотами для 2,5-дюймовых накопителей, поддержкой радиаторов СЖО до 420 мм или для одиннадцати 140-мм вентиляторов, размерами 244,7:521,4:538,5 мм, внутренним объемом 49,7 литра и массой 14 кг. Черная версия корпуса оценена в 170 долларов, а двухцветная – 190 долларов.

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