Представлен ПК-корпус Thermaltake Divider 370 TG ARGB

Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделями Divider 370 TG ARGB и Divider 370 TG Snow ARGB, которые отличаются расцветками. Новинки характеризуются семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, видеокарт длиной до 400 мм, двух 3,5/2,5 и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 230 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм и процессорного охладителя высотой до 170 мм. Также отметим боковую стенку из 3-мм закалённого стекла, три комплектных 120-мм вентилятора с подсветкой ARGB и габариты 491:220,3:469,1 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.